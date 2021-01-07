Pakistan, çok namlulu roketatar "Fateh-1'i" başarılı şekilde test etti
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Pakistan, çok namlulu roketatar "Fateh-1'i" başarılı şekilde test etti

07.01.2021 19:01 | Son Güncelleme: 07.01.2021 19:04
Pakistan, çok namlulu roketatar

Pakistan'ın yerli olarak geliştirdiği çok namlulu roketatar sistemi "Fateh-1'i" başarılı şekilde test ettiği bildirildi.

Pakistan'ın yerli olarak geliştirdiği çok namlulu roketatar sistemi "Fateh-1'i" başarılı şekilde test ettiği bildirildi.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Fateh-1'in, 140 kilometre menzile kadar konvansiyonel savaş başlığı taşıyabildiği ve silah sisteminin Pakistan ordusuna düşman bölgelerinde hassas angajman yeteneği sağlayabileceği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han'ın, yerli olarak geliştirilen çok namlulu roketatar sistemi Fateh-1'in başarılı şekilde test edilmesini tebrik ettiği kaydedildi.

Pakistan Ordusu, geçen sene ocakta Hindistan'ın K-4 balistik füze denemesinden birkaç gün sonra 290 kilometre menzile sahip Gaznevi balistik füzesini başarıyla test ettiğini duyurmuştu.

İslamabad yönetimi, geçen sene şubatta da Ra'ad II seyir füzesini başarılı bir şekilde test ettiğini açıklamıştı.

Hindistan'ın 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırıp eyaleti merkeze bağlı iki birlik toprağına bölmesinin ardından iki nükleer güç arasında tansiyon yükseldi.

Gerginlik her iki ülkenin de silahlanma rekabetini hızlandırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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