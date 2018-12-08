Pakistan Çin ile Ortak Askeri Tatbikat Yapıyor

Pakistan Ordusu, bir grup Çin askerinin ortak tatbikat yapmak üzere bugün Pakistan'a geldiğine açıkladı.

Çin ve Pakistan Özel Hizmet grubuna mensup askerlerin Pakistan'da üç hafta sürecek olan "Savaşçı - VI 2018" isimli askeri tatbikat yapacağı belirtildi.

Pakistan Ordusu yayımladığı basın bildirisinde, ortak tatbikatta tarafların teröre karşı mücadelede deneyimlerini paylaşacaklarını söyledi. Açıklamada "Bu ortak tatbikat dost ülke Çin'le yapılan 6. ortak tatbikat olacak" ifadeleri kullanıldı. - İSLAMABAD