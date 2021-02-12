Pakistan, Çin ilaç şirketi CanSino'nun geliştirdiği Kovid-19 aşısının acil kullanımını onayladı
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Pakistan, Çin ilaç şirketi CanSino'nun geliştirdiği Kovid-19 aşısının acil kullanımını onayladı

12.02.2021 18:39 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:42
Pakistan, Çin ilaç şirketi CanSino'nun geliştirdiği Kovid-19 aşısının acil kullanımını onayladı

Pakistan, Çin ilaç şirketi CanSino'nun geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına acil kullanım onayı verdi.

Pakistan, Çin ilaç şirketi CanSino'nun geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına acil kullanım onayı verdi.

Başbakan İmran Han'ın Sağlık Danışmanı Dr. Faysal Sultan, Pakistan İlaç Düzenleme Kurumunun (DRAP), CanSino tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının acil kullanımı için yetki verdiğini duyurdu.

Sultan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Faz-3 çalışmalarının başarıyla tamamlanmasının ardından CanSino'nun tek dozluk aşısına acil kullanım onayı verildiğini söyledi.

Ülkede başlayan aşılama kampanyasında öncelik, ön saflardaki sağlık çalışanlarıyla 65 yaşın üzerindekilere tanınıyor.

Pakistan, Meksika'nın ardından CanSino'nun aşısına onay veren ikinci ülke olurken ülkede Çin'in Sinopharm, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın ürettiği Oxford-AstraZeneca aşısı ve Sputnik aşısının acil kullanımına da izin verilmişti.

Pakistan Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, 31 Ocak'ta Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19 Aşısına Erişim Programı (COVAX) kapsamında 17 milyon doz AstraZeneca aşısı alınacağını açıklamıştı.

Çin, 1 Şubat'ta Pakistan'a 500 bin doz aşı hibe etmiş, Çin Halk Kurtuluş Ordusu 8 Şubat'ta (PLA) Pakistan ordusuna ücretsiz aşı göndermişti.

Ülkede şimdiye kadar 560 bin 363 Kovid-19 vakası görüldü, salgın nedeniyle 12 bin 218 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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