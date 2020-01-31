Pakistan, Çin'deki vatandaşlarını tahliye etmeyecek
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Pakistan, Çin'deki vatandaşlarını tahliye etmeyecek

Pakistan hükümeti korona virüsünün çıkış noktası olan Çin'de bulunan Pakistanlıların tahliye edilmeyeceğini bildirdi.

31.01.2020 10:00 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:00
Pakistan, Çin'deki vatandaşlarını tahliye etmeyecek

hükümeti korona virüsünün çıkış noktası olan Çin'de bulunan Pakistanlıların tahliye edilmeyeceğini bildirdi.

Pakistan hükümeti, 'nün (WHO) tavsiyesi nedeniyle Çin'de bulunan Pakistan vatandaşlarının tahliye edilmeyeceğini duyurdu. Başbakan Özel Sağlık Danışmanı Doktor Zafar Mirza, İslamabad'da düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu uygulama Çin'deki sevdiklerimizin, bölgenin ve Çin'in çıkarınadır. WHO'nun ve Çin'in uyguladığı politika bizim de politikamızdır. Bütün desteğimiz Çin'in yanında" ifadelerini kullandı. Virüsün en iyi Çin'de teşhis edilebileceğine inandığını söyleyen Mirza, "Eğer oradaki insanları tahliye etmeye kalkarsak salgın bütün dünyaya yayılacak" açıklamasında bulundu.

(İHA)

Kaynak: İHA
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