Pakistan Cemaat-i İslami Partisinden BAE ve Bahreyn'in İsrail ile normalleşmesine tepki
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Pakistan Cemaat-i İslami Partisinden BAE ve Bahreyn'in İsrail ile normalleşmesine tepki

Pakistan Cemaat-i İslami Partisi, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmalarına tepki gösterdi.

Pakistan Cemaat-i İslami Partisinden BAE ve Bahreyn'in İsrail ile normalleşmesine tepki
16.09.2020 21:55 | Son Güncelleme: 16.09.2020 21:58

Pakistan Cemaat-i İslami Partisi, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmalarına tepki gösterdi.

Pakistan Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak, yaptığı açıklamada, bu anlaşmaları "İslam'ın ilkelerine aykırı" olarak nitelendirdi.

Hak, Dünya Müslüman Alimler Birliğinin fetvasına göre İsrail ile normalleşme için yapılan herhangi bir anlaşmanın, suç, yanlış ve yasaklı olduğunu belirterek, "Bu nedenle BAE, Bahreyn ve İsrail arasındaki normalleşme anlaşmalarını kabul etmiyoruz. Bu, Müslüman ümmetine, özellikle Filistinlilere ihanet eylemidir." ifadesini kullandı.

Pakistan Başbakanı İmran Han da ağustos ayında yaptığı bir söyleşide Filistinliler haklarına kavuşmadan İsrail'i tanımayacaklarını bildirmişti.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesi"ne yönelik anlaşmalar, Beyaz Saray'da imzalanmıştı.

Kaynak: AA

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