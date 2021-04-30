Pakistan Cemaat-i İslami Partisinden Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişlerini engelleyen İsrail'e tepki
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Pakistan Cemaat-i İslami Partisinden Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişlerini engelleyen İsrail'e tepki

Pakistan Cemaat-i İslami Partisinden Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişlerini engelleyen İsrail'e tepki
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişlerini engelleyen İsrail'e tepki gösterdi.

Pakistan Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişlerini engelleyen İsrail'e tepki gösterdi.

Cemaat-i İslami Partisinin Dış İlişkiler Bölümünden yapılan açıklamaya göre, parti lideri Hak, Pakistan halkına çağrıda bulunarak vatandaşlardan ramazan ayında dualarında Filistin halkını unutmamalarını istedi.

Hak, Pakistan ulemasından da cuma hutbelerinde Mescid-i Aksa'nın önemine, tarihi ve dini değerine dikkati çekmelerini talep ederek Beytü'l Makdis'de devam eden "siyonist zulmü"nü de anlatmalarını istedi.

Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını kısıtlamak için Mescid-i Aksa'nın ana kapılarından Şam Kapısı'nda "İsrail işgal güçlerinin" barikat kurması sebebiyle endişeli olduğunu vurgulayan Hak, İsrail'e tepki gösterdi.

İsrail'in amacı Beytü'l Makdis'ten İslam kültürünün izlerini silmek

Hak, siyonist köktencilerin bu bölge civarında kendi dini etkinlikleri için toplandığını anımsatarak İsrail'in Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini engellemek için Mescid-i Aksa'nın dört tarafını da çevrelemeye çalıştığına, Filistinli gençler ile "siyonist güvenlik güçleri" arasında da çatışmalar yaşandığına dikkati çekti.

İsrail'in amacının Beytü'l Makdis'ten İslam kültürünün tarihi izlerini silmek olduğunu vurgulayan Hak, şehri de güç kullanarak Yahudileştirmek istediğini kaydetti.

Hak, uluslararası toplumun ise bariz insan hakları ihlalleri karşısında sessiz bir seyirci gibi davrandığına işaret ederken gelecek iki cuma gününün partililerce Kudüs Günü olarak anılacağını açıkladı.

Keşmir meselesi çözülmedi vurgusu

Hak, Keşmir meselesine de değinerek milyonlarca Keşmirlinin "Hindistan'ın boyunduruğu altında perişan bir halde" yaşadığını kaydetti.

Hak, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına rağmen Keşmir meselesinin 70 yılı aşkın süredir çözülmediğini; BM'nin sessiz kaldığını, Pakistan hükümetinin de Hindistan'a "taviz verdiğini" savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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