Pakistan, Çelik Ürünlerinin Taban Fiyatını Yükseltti
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Pakistan, Çelik Ürünlerinin Taban Fiyatını Yükseltti

Pakistan, Çelik Ürünlerinin Taban Fiyatını Yükseltti
Habermetre - Haberler | Toplum

Urdu Point haber sitesi, Pakistan Federal Gelir Kurulu'nun 4 Ağustos 2021 tarihli, 985 sayılı yasal düzenleme yönergesine göre, ulusal pazar ile uluslararası pazarlarda yükselen çelik ürünleri fiyatlarının ardından ulusal pazarda üretilen çelik ürünlerinin taban fiyatlarını yükselttiğini bildirdi.

Urdu Point haber sitesi, Pakistan Federal Gelir Kurulu'nun 4 Ağustos 2021 tarihli, 985 sayılı yasal düzenleme yönergesine göre, ulusal pazar ile uluslararası pazarlarda yükselen çelik ürünleri fiyatlarının ardından ulusal pazarda üretilen çelik ürünlerinin taban fiyatlarını yükselttiğini bildirdi. Çelik barların yeni taban fiyatı 140. 000 Pakistan Rupisi (856 ABD Doları) olarak sabitlendi. Çelik kütüğün taban fiyatı 125. 000 Pakistan Rupisi (764 ABD Doları), gemi plakaları taban fiyatı 120. 000 Pakistan Rupisi (734 ABD Doları), çelik hurdaların taban fiyatı ise 118. 000 Pakistan Rupisi (721 ABD Doları) oldu. Federal Gelir Kurulu, "Çelik ürünlerinin iç pazardaki fiyatları ile birlikte uluslararası pazarlardaki fiyatlarında yaşanan son yükselişin ardından olası gelir kaybını önlemek için yukarı yönlü bir düzenleme yapılması gerekliydi. Taban fiyatlar üçer aylık dönemler itibarıyla sabitlenecek. " açıklamasını yaptı.

Pakistan Federal Gelir Kurulu, 1990 tarihli Satış Vergisi Yasası'nın II. Bölümünün 46. maddesi uyarınca çelik ürünlerinin taban fiyatlarını belirleme yetkisine sahip. Çelik ürünlerinin taban fiyatlarının Federal Gelir Kurulu tarafından belirlendiği bundan önceki en son yönerge 4 Eylül 2019 tarihli, 992 sayılı yönergeydi.

Kaynak: Steelguru

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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