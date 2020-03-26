Pakistan camilerde cemaatle kılınan namazları yasakladı Pakistan Diyanet İşleri Başkanı Dr Noor-ul-Haq Qadri, tarafından yapılan açıklamada korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında cemaatle kılınan namazların askıya alındığı duyuruldu.

Pakistan Diyanet İşleri Başkanı Dr Noor-ul-Haq Qadri, tarafından yapılan açıklamada korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında cemaatle kılınan namazların askıya alındığı duyuruldu.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüse karşı ülkeler önlemlerini arttırmaya devam ediyor. Pakistan, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında cemaatle kılınan namazların askıya alındığını duyurdu. Sindh Bilgi Bakanı Syed Nasir Hussain Shah, yasakla ilgili yaptığı açıklamada ülke genelinde sadece 3 ile 5 kişinin camilerde namaz kılmasına izin verileceğini duyururken, cuma namazları içinde bu yasağın geçerli olduğunu cami içine sadece 5 kişi alınacağını belirtti.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında birçok ülke cemaatle kılınan namazların askıya alındığını duyurdu. Bu ülkeler arasında Türkiye, Kuveyt, Filistin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor. Pakistan'da toplam korona virüs vakası bin 179'a, hayatını kaybedenler ise 9'a ulaştı. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA