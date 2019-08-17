Pakistan: Cami saldırısında Taliban liderinin kardeşi öldü

17.08.2019 08:48

Pakistan'da bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda Taliban liderinin kardeşinin de aralarında bulunduğu en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Taliban'a yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Pakistan'da patlama yaşanan camide Afgan Taliban liderinin kardeşinin de aralarında olduğu en az 4 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla da yaralı var. Euronews.com'da Görüntüle