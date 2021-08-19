Pakistan Büyükelçisi Qazi: "Milyonlarca Afgan'a yardım ettik, yeni bir göç dalgasını misafir etmemiz mümkün değildir"
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Pakistan Büyükelçisi Qazi: "Milyonlarca Afgan'a yardım ettik, yeni bir göç dalgasını misafir etmemiz mümkün değildir"

Pakistan Büyükelçisi Qazi: 'Milyonlarca Afgan'a yardım ettik, yeni bir göç dalgasını misafir etmemiz mümkün değildir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi, "Biz son kırk yıldır milyonlarca Afgan'a yardım ettik. Ama ekonomik nedenlerden dolayı, yeni bir göç dalgasını misafir etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi, "Biz son kırk yıldır milyonlarca Afgan'a yardım ettik. Ama ekonomik nedenlerden dolayı, yeni bir göç dalgasını misafir etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Pakistan Büyükelçisi Muhammad Qazi, Afganistan'da yaşanan son durumu ve Pakistan'ın Afganistan politikasını İhlas Haber Ajansı'na değerlendirdi. Pakistan'ın Afganistan'da tüm tarafları dahil eden siyasi bir çözümü kolaylaştırmak için tüm taraflarla beraber çalışmaya devam edeceğini belirten Büyükelçi Qazi, "Pakistan, Afganistan'daki tüm tarafların kanun kurallarına uymasını, tüm Afganların temel haklarını korumasını ve Afgan topraklarının hangi ülkeye karşı olursa olsun hiçbir terörist organizasyon/grup tarafından kullanılmayacağını garanti etmelidir" dedi.

Hem Pakistan'ın hem de Türkiye'nin Afganistan'da yaşanan gelişmeleri yakından izlediğini bildiren Qazi, "Ümit ediyoruz ki, tüm etnik gruplardan gelen Afgan liderler bir siyasi uzlaşmaya varmakta başarılı olacaktır. Afganistan'da kalıcı bir barış ve istikrara erişmek ve kırk senedir süren anlaşmazlığa bir son getirmek için çalışmak aynı zamanda uluslararası topluluğun da paylaştığı bir sorumluluktur. Ümit ediyoruz ki, uluslararası topluluk bu amaca ulaşmak için bağlı kalmaya devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Büyükelçi Qazi, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Pakistanlıların ülkelerine dönmeleri için her türlü kolaylığın sağlandığını söyleyerek, "Kabil'deki Pakistan Büyükelçiliği ve devlet organları böyle personellerin bölgeden tahliye edilmesini kolaylaştırmak için görevlendirilmiştir. Pakistan böyle çabalarda görev almak üzere liderler düzeyindekiler de dahil olmak üzere birçok ülkeyle temas halindedir" değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan'dan başka ülkelere kaçmak isteyen Afganlar meselesini değerlendiren Büyükelçi Qazi, şunları kaydetti:

"Ek mülteciler meselesine gelince, biz son kırk yıldır milyonlarca Afgan'a yardım ettik. Ama ekonomik nedenlerden dolayı, yeni bir göç dalgasını misafir etmemiz mümkün değildir. Ama dahili olarak yer değiştirmek zorunda kalan Afganlara yardım etmek için bağlılığımızı sürdüreceğiz. Uluslararası topluluğun da Afganistan içerisinde kamplar kurulmasına yardım etmek için bir sorumluluğu bulunmaktadır."

"Pakistan, Türkiye'nin Taliban ile görüşmesinde bir rol oynayacak mı?" sorusuna ise Büyükelçi Qazi, "Pakistan Afganistan'da gelişen durum üzerinde Türkiye dahil bölgesel ortaklarla ve uluslararası toplulukla çok yakından çalışmaya devam etmektedir. Biz her zaman üzerinde anlaşılmış bir çözüm yolu aracılığıyla barışı ve istikrarı temin etmeye yönelik gerçekleştirilen çabaları kolaylaştırmaya devam edeceğiz" cevabını verdi. - ANKARA

Pakistan Büyükelçisi Qazi: 'Milyonlarca Afgan'a yardım ettik, yeni bir göç dalgasını misafir etmemiz mümkün değildir'
Pakistan Büyükelçisi Qazi: 'Milyonlarca Afgan'a yardım ettik, yeni bir göç dalgasını misafir etmemiz mümkün değildir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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