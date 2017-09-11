Pakistan Büyükelçisi Qazi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güven Mektubunu Takdim Etti
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi'nin güven mektubunu takdim etmesi Fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad...
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi'nin güven mektubunu takdim etmesi
Fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Qazi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu takdim etti.