Pakistan Büyükelçiliği'nde Milli Gün kutlandı

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde 23 Mart Pakistan Milli Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Pakistan Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende Pakistan Milli Marşı okunarak, Pakistan bayrağı göndere çekildi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Pakistan Başbakanı İmran Han'ı Milli Gün vesilesiyle yayımladığı mesajlar okundu. Pakistan ve Pakistan halkı için dua edilen programda, Türkiye-Pakistan dostluğunun nişanesi olarak üzerinde Türkiye ve Pakistan bayrağı bulunan pasta kesilip davetlilere ikram edildi. Törende pandemi dolayısıyla uyulması gereken maske ve sosyal mesafe kuralları ise ihlal edilmedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı