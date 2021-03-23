Pakistan Büyükelçiliği'nde Milli Gün kutlandı
Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde 23 Mart Pakistan Milli Günü nedeniyle tören düzenlendi.
Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde 23 Mart Pakistan Milli Günü nedeniyle tören düzenlendi.
Pakistan Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende Pakistan Milli Marşı okunarak, Pakistan bayrağı göndere çekildi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Pakistan Başbakanı İmran Han'ı Milli Gün vesilesiyle yayımladığı mesajlar okundu. Pakistan ve Pakistan halkı için dua edilen programda, Türkiye-Pakistan dostluğunun nişanesi olarak üzerinde Türkiye ve Pakistan bayrağı bulunan pasta kesilip davetlilere ikram edildi. Törende pandemi dolayısıyla uyulması gereken maske ve sosyal mesafe kuralları ise ihlal edilmedi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı