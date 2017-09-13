Pakistan Büyükelçi Syrus Qazi Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Pakistan'ın Türkiye'ye yeni tayin edilen Büyükelçisi Sayın Muhammad Syrus Sajjad Qazi eşi, çocukları ve Pakistan Büyükelçiliği çalışanlarıyla, aileleriyle ve Pakistan Büyükelçiliği Okulu öğrencileriyle birlikte bugün Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanına ve bağımsızlık savaşının büyük liderine saygılarını sunmak için Anıtkabir'i ziyaret etti.

RESMİ TÖRENİN BİR PARÇASI OLARAK, ATATÜRK'ÜN MEZARININ ÜZERİNE ÇELENK BIRAKTI.

Çelenk koyma töreninden sonra, Büyükelçi Syrus Qazi Mozolenin ziyaretçi defterine görüşlerini kaydetti ve şöyle yazdı: "Pakistan'ın Türkiye'ye yeni akredite olan Büyükelçisi olarak Anıtkabir'i ziyaret etmek ve bir asker, devlet adamı, reformcu ve Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu olan 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e' saygılarımı sunmak büyük bir onurdur. Türkiye ve Pakistan uluslararası ilişkilerde benzersiz ve eşi olmayan bir dostluğun keyfini çıkarmaktadır. Türkiye ile dost olmak Pakistan'ın kanında vardır. Pakistan Büyükelçisi olarak, atalarımız tarafından beslenmiş kutsal bir güvenle eşdeğer olan bu ilişkiye naçizane bir şekilde katkıda bulunmayı dört gözle bekliyorum. Yaşasın Pakistan-Türkiye Kardeşliği."

