Pakistan BM Güvenlik Konseyinin Keşmir görüşmesinden memnun

17.08.2019 19:13

Pakistan Başbakanı İmran Han, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletindeki mevcut durum sebebiyle toplanmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

İmran Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 50 yıl sonra Keşmir sorununun "dünyanın en yüksek diplomatik forumunda" ele alındığını belirtti.

Keşmir halkının kendi kaderini tayin etme hakkına yönelik BMGK'nin 11 kararı olduğunu hatırlatan Han, Konseyin Keşmir gündemiyle toplanmasını memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Han, "Keşmir halkının acılarına değinmek ve anlaşmazlığın çözümünü sağlamak dünyanın sorumluluğundadır." ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi, Çin'in talebi üzerine Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesi kararını görüşmek üzere dün kapalı oturumda toplanmıştı.

Pakistan da Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesinin ardından BM Güvenlik Konseyine konunun ele alınması için 3 mektup göndermişti.

Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmıştı

Hindistan, 5 Ağustos'ta yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Kaynak: AA