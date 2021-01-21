Pakistan, BM Genel Sekreteri'ni "Keşmirli" liderin serbest bırakılması için girişimde bulunmaya çağırdı
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Pakistan, BM Genel Sekreteri'ni "Keşmirli" liderin serbest bırakılması için girişimde bulunmaya çağırdı

21.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:06
Pakistan, BM Genel Sekreteri'ni

Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Munir Akram, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Hindistan'ın cezaevindeki Cammu Keşmir Kurtuluş Cephesi (JKLF) lideri Yasin Malik'i serbest bırakması için girişimde bulunması çağrısı yaptı.

Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Munir Akram, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Hindistan'ın cezaevindeki Cammu Keşmir Kurtuluş Cephesi (JKLF) lideri Yasin Malik'i serbest bırakması için girişimde bulunması çağrısı yaptı.

Akram, Guterres'e yazdığı mektupta, "Hindistan'ın işgaline" direnen siyasi liderlerin Yeni Delhi yönetiminin "zulmüne maruz kaldığını" ve bu durumun cezaevindeki politikacıların temel insan haklarına yönelik büyük bir hak ihlali olduğunu belirtti.

Mektubunda, Malik'in eşi Maşal Malik'in sağlık durumu kötüleşen kocasının salıverilmesine yönelik talebini de aktaran Akram, BM Genel Sekreteri'nden Hindistan'ın JKLF liderini serbest bırakması için girişimde bulunmasını istedi.

2019'da gözaltına alınmıştı

Malik, Şubat 2019'da Hindistan yönetimince Kamu Güvenliği Yasası (PSA) kapsamında gözaltına alınmıştı.

Hindistan'da tartışmalı yasalardan 1978 tarihli PSA, "kamu düzenini bozma" gerekçesiyle kişilerin 3 aya kadar yargılama olmaksızın gözaltına alınabilmesine imkan tanıyor, bu süre 6 aya kadar uzatılabiliyor. Yasa kapsamında, devletin güvenliğini tehdit edenler 2 yıl boyunca gözaltında tutulabiliyor.

Öte yandan, Hint yönetimi, Mart 2019'da JKLF'nin yasaklandığını duyurmuştu.

Malik hakkında, "teröre sponsor" olma ve 1990'da 4 Hindistan Hava Kuvvetleri personelini öldürme suçlamasıyla ilgili ayrı davalar açılmıştı.

Malik, Mart 2020'de mahkemede yaptığı konuşmada, hakkında açılan davaları reddederek bunların "uydurulduğunu" belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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