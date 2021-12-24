Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Hüseyin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Hüseyin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Hüseyin, AA'nın
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bakan Hüseyin, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

Hüseyin, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Anne'nin feryadı", "yaşam" kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti 'Atmaca'", "spor" kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Hüseyin, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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