Pakistan Başbakanı Navaz Şerif Tacikistan'da

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, resmi ziyareti kapsamında geldiği Tacikistan'da Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştü.



Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ilk olarak baş başa bir görüşme gerçekleştiren Şerif ile Rahman, daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.



Görüşme sırasında Pakistan'ın Şanghay İşbirliği Örgütüne üye olmasını kutlayan Rahman, ayrıca iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin sürdürülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rahman, bu görüşmenin Pakistan ile Tacikistan arasındaki ticari, ekonomik, bilim teknik, kültürel ve insani alanlardaki ilişkilerin daha da gelişmesine hizmet edeceğini belirtti.



Taraflar, iki ülke arasında ulaşım ve taşımacılık alanlarında hizmetlerin sağlanmasını kolaylaştırmak için ikili transit ticaret anlaşmasının en kısa zamanda kabul edilmesinin önemini vurguladı. Ayrıca, Pakistan iş çevrelerinin Tacikistan'daki serbest ekonomik bölgelerin faaliyetinde ve ülkedeki sanayi, enerji, ulaştırma, turizm, eğitim ve sağlık altyapısı projelerinin hayata geçirilmesinde yer alacağını umut ettiklerini bildirdiler.



Afganistan'daki terör odaklı gelişmeler de ele alındı



Orta Asya ve Güney Asya ülkeleri için önemli projelerden olan "CASA-1000" kapsamında iki ülkenin iş birliği yapmasının önemini dile getiren taraflar, ayrıca Afganistan'daki durum, terör, aşırıcılık, örgütlü suç ve diğer tehditlere karşı ortak mücadele meselelerinde görüş alışverişinde bulundu.



Görüşmelerin ardından Rahman ile Şerif "bölgesel iş birliği için stratejik ortaklık yolu" ile ilgili ortak bildiriyi imzaladı. İki ülke hükümetleri arasında ticaret ve ziraat üniversiteleri arasında iş birliğini öngören anlaşmalara da imza atıldı.



Liderler daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında konuşan Rahman, Tacikistan'ın denize çıkışı olmayan bir ülke olduğunu ve bundan dolayı Pakistan'ın deniz limanlarının imkanları ile bölgesel ticaretin geliştirilmesi için mevcut transit ağından yararlanmak istediklerini ifade etti.



Navaz Şerif, ülkedeki temasları kapsamında ayrıca Tacikistan Başbakanı Kahir Rasulzade ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin durumu ve perspektifleri ile tarafları ilgilendiren güncel ve bölgesel meseleleri ele aldı. Şerif, ayrıca başkent Duşanbe'deki İsmail Samani Heykeli'ne çelenk bıraktı.