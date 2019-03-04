Pakistan Başbakanı Khan: "Nobel'e, Keşmir Sorununu Çözen Kişi Layıktır"

Pakistan Başbakanı İmran Han, Nobel'e aday gösterilmesine dair kampanyalara sosyal medya hesabından yanıt verdi: "Keşmir sorununu halkın isteklerine göre çözen kişi Nobel'e layıktır."

Pakistan Başbakanı İmran Han, Nobel Barış Ödülü adaylığı için yürütülen kampanyalara dair Twitter hesabından şu mesajı yayınladı: "Ben Nobel Barış Ödülü'ne layık değilim. Bu ödüle, Keşmir sorununu, Keşmir halkının talepleri doğrultusunda çözen ve kıtada barış ve insani gelişmenin yolunu açan kişi layıktır"

Kaynak: DHA