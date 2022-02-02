Pakistan Başbakanı Khan, BAE'ye yönelik Husi saldırısını kınadı

Pakistan Başbakanı İmran Khan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı görüşmede, Husilerin BAE'ye düzenledikleri füze saldırısını kınadı.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Khan'ın, bugün Prens Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Husilerin 30 Ocak Pazar günü Abu Dabi'yi hedef aldığı füze saldırısını şiddetle kınadığı kaydedildi.

"Başbakan, BAE'nin hayat kurtaran, zamanında ve etkili hava savunma karşılığını takdir etmiş, ayrıca Pakistan'ın BAE yönetimi ve halkıyla kalıcı dayanışmasını da ifade etmiştir." ifadesine yer verilen açıklamada, İmran Khan'ın bölgesel barış ve güvenliği tehdit eden saldırılardaki artışa dair derin endişesini de ilettiği belirtildi.

Açıklamada, Pakistan Başbakanı'nın, bölgesel barış ve güvenliği diyalog ve diplomasi ile koruma ve sağlama çabalarına desteğini vurguladığı aktarılarak, görüşmede iki liderin ikili iş birliği ve ortak çıkar meselelerini ele aldığı ve en üst düzeyde rutin ve yakın istişarelere devam konusunda anlaştığı ifade edildi.

BAE Savunma Bakanlığı, 30 Ocak'ta Yemen'deki İran destekli Husilerin ülkeye yönelik balistik füze saldırısı düzenlediğini, hava savunma sistemleri tarafından imha edilen füze saldırısında can ve mal kaybı olmadığını duyurmuştu.

Saldırı, son 2 haftada BAE'yi hedef alan üçüncü Husi saldırısı oldu.