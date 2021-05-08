Pakistan Başbakanı İmran Han, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'la bir araya geldi
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Pakistan Başbakanı İmran Han, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'la bir araya geldi

Pakistan Başbakanı İmran Han, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'la bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Pakistan Başbakanı İmran Han, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü.

Pakistan Başbakanı İmran Han, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Prens Bin Selman, İmran Han'ı Cidde'deki Es-Selam Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra ortak iş birliğinin geliştirilmesi, bölgesel ve uluslararası arenada ortak ilgi alanına giren konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması konularının ele alındığı belirtildi.

Bin Selman ile Han, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu çerçevesinde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra, Yemen'deki savaşa siyasi çözüm bulunması için yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Görüşme kapsamında iki ülkeden ilgili bakanlar tarafından çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirmek için iki anlaşma ve iki mutabakat zaptı imzalandığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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