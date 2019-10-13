Pakistan Başbakanı İmran Han İran'dan ayrıldı
Pakistan Başbakanı İmran Han'ın İran Dışişleri Bakanı Zarif ile görüşmesi Pakistan Başbakanı İmran Han'ın uçağa binişi İran Dışişleri Bakanı Javad Zarif'in Başbakanı Han'ı uğurlaması TAHRAN - Pakistan Başbakanı İmran Han, ara buluculuk yapmak üzere geldiği Tahran ziyaretinin ardından...
Pakistan Başbakanı İmran Han'ın İran Dışişleri Bakanı Zarif ile görüşmesi
Pakistan Başbakanı İmran Han'ın uçağa binişi
İran Dışişleri Bakanı Javad Zarif'in Başbakanı Han'ı uğurlaması TAHRAN - Pakistan Başbakanı İmran Han, ara buluculuk yapmak üzere geldiği Tahran ziyaretinin ardından ülkeden ayrıldı. İran Dışişleri Bakanı Javad Zarif, Başbakan Han'ı uğurlamak için havaalanında hazır bulundu.