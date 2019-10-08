Pakistan Başbakanı İmran Han Çin'de - PEKİN

Pakistan Başbakanı İmran Han Çin'de - PEKİN

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın uçaktan inişi Başbakan Han'ın, Çin Kültür Bakanı Luo Shugang tarafından karşılanması Başbakan Han'ın, Gezhouba Grubu ile görüşmesi Başbakan Han'ın, Long March Tire şirketinin CEO'su Bay Li Qingwen ile görüşmesi Başbakan Han'ın, Orient Holding Grubu ile...

08.10.2019 10:32
Pakistan Başbakanı İmran Han Çin'de - PEKİN

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın uçaktan inişi

Başbakan Han'ın, Çin Kültür Bakanı Luo Shugang tarafından karşılanması

Başbakan Han'ın, Gezhouba Grubu ile görüşmesi

Başbakan Han'ın, Long March Tire şirketinin CEO'su Bay Li Qingwen ile görüşmesi

Başbakan Han'ın, Orient Holding Grubu ile görüşmesi

Başbakan Han'ın, Çin Metalurji Grubu Şirketi (MM) Başkanı Bay Guo Wenqing ile görüşmesi PEKİN - Pakistan Başbakanı İmran Han, iki gün sürecek resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'in başkenti Pekin'e geldi.

Kaynak: AA
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