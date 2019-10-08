Pakistan Başbakanı İmran Han Çin'de - PEKİN
Pakistan Başbakanı İmran Han'ın uçaktan inişi Başbakan Han'ın, Çin Kültür Bakanı Luo Shugang tarafından karşılanması Başbakan Han'ın, Gezhouba Grubu ile görüşmesi Başbakan Han'ın, Long March Tire şirketinin CEO'su Bay Li Qingwen ile görüşmesi Başbakan Han'ın, Orient Holding Grubu ile...
Pakistan Başbakanı İmran Han'ın uçaktan inişi
Başbakan Han'ın, Çin Kültür Bakanı Luo Shugang tarafından karşılanması
Başbakan Han'ın, Gezhouba Grubu ile görüşmesi
Başbakan Han'ın, Long March Tire şirketinin CEO'su Bay Li Qingwen ile görüşmesi
Başbakan Han'ın, Orient Holding Grubu ile görüşmesi
Başbakan Han'ın, Çin Metalurji Grubu Şirketi (MM) Başkanı Bay Guo Wenqing ile görüşmesi PEKİN - Pakistan Başbakanı İmran Han, iki gün sürecek resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'in başkenti Pekin'e geldi.