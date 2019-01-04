Pakistan Başbakanı İmran Han: "Bizim Ekonomimizi Ayağa Kaldırma Konusunda 5 Milyon Konut İnşa...

Pakistan Başbakanı İmran Han: "Bizim ekonomimizi ayağa kaldırma konusunda 5 milyon konut inşa ederek, böyle bir iddialı planımız var"

-"Gerçekleştirdiğiniz sağlık reformları… Bunlar da bizi çok etkiledi. Hem yeterince gelir sahibi olmayan, herkesin sağlık hizmetlerine ulaşabildiği sigorta sistemi; ki gerçekten medeni bir ülkenin göstergelerinden bir tanesidir. Bizim de ulaşmak istediğimiz hedef"

-"Çünkü Hz. Muhammed'in ulaşmış olduğu tamamen adalet ve bu değerleri temel alan Pakistan geliştirmek istiyoruz. Bu bağlamda sizleri örnek almak istiyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile ortak basın açıklaması yaptı.

Kaynak: İHA