Pakistan Başbakanı İmran Han, Anıtkabir'de

Pakistan Başbakanı Han, Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - Pakistan Başbakanı İmran Han, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ankara'ya resmi temaslarda bulunmak üzere gelen Pakistan Başbakanı İmran Han'ın ilk durağı Anıtkabir oldu. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Han, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Han, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Kaynak: İHA