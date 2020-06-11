Pakistan Başbakanı, Hindistan'a Kovid-19 destek programını paylaşmayı teklif etti
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Pakistan Başbakanı, Hindistan'a Kovid-19 destek programını paylaşmayı teklif etti

Pakistan Başbakanı İmran Han, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomisini olumsuz etkilediği Hindistan'da nüfusun yüzde 34'ünün yardım almadan bir haftadan fazla geçinemeyeceğini gösteren rapora değinerek, "Hindistan'la başarılı nakit destek programımızı paylaşmaya hazırım." ifadesini kullandı.

Pakistan Başbakanı, Hindistan'a Kovid-19 destek programını paylaşmayı teklif etti
11.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:23

Pakistan Başbakanı İmran Han, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomisini olumsuz etkilediği Hindistan'da nüfusun yüzde 34'ünün yardım almadan bir haftadan fazla geçinemeyeceğini gösteren rapora değinerek, "Hindistan'la başarılı nakit destek programımızı paylaşmaya hazırım." ifadesini kullandı.

Han, Twitter hesabından, Pensilvanya Üniversitesi, Chicago Üniversitesi ve Hint Ekonomisi İzleme Merkezinden araştırmacılarca hazırlanan "Hint hane halkı, Kovid-19 kısıtlamalarıyla nasıl başa çıkıyor? 8 anahtar bulgu." isimli rapor hakkında açıklamalarda bulundu.

Rapora göre, maddi destekte bulunulmazsa ülke nüfusunun yüzde 34'ünün bir haftadan daha fazla ekonomik olarak geçinemeyeceğini belirten Han, "Ulaştığı insan sayısı ve şeffaflığıyla dünyaca takdir gören nakit destek programımızı, Hindistan'la paylaşmaya hazırım." ifadesini kullandı.

Han, Kovid-19 salgınının dar gelirlilere etkisini azaltmak için başlattıkları nakit yardım programının 9 haftada 10 milyondan fazla aileye ulaştığını ve bu zamana kadar 120 milyar Pakistan rupisi (yaklaşık 5 milyar lira) para transferinin gerçekleştiğini de kaydetti.

Ülke nüfusunun yüzde 84'ünün geliri düştü

Söz konusu rapora göre, ülke nüfusunun yüzde 84'ü son üç ayda gelirlerinde düşüş yaşadı.

Mayıs ayında yüzde 27'ye ulaşan işsizlik rakamı, ocak ayına göre 4 kat fazla oldu.

Ülke nüfusunun yüzde 30'unun ise geliriyle ancak bir ay geçinebileceği görüldü.

"En düşük gelir" sınıfında aylık gelir 50 doların altına düşerken, 27 milyonun üzerinde genç ise nisanda işini kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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