Pakistan Başbakanı Han, Trump ile görüşecek
Pakistan Başbakanı İmran Han, 20 Temmuz'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.
Pakistan Başbakanı İmran Han, 20 Temmuz'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.
Başbakan Han'ın siyasi danışmanı Naimul Hak, yaptığı açıklamada, Han'ın Trump tarafından ABD'ye davet edildiğini, görüşmenin gelecek ay Beyaz Saray'da gerçekleşeceğini söyledi.
Hak, iki liderin öncelikli olarak Taliban-ABD görüşmeleri, Afganistan barış süreci ve bölgesel güvenlik konularını ele alacağını ifade ederek, "Afgan barış süreci bu görüşmeden sonra daha da hız kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.
Hak ayrıca Han'a bu seyahatte Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile çok sayıda üst düzey bürokratın eşlik edeceğini kaydetti.
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri
22:32 THY FİLOYA YENİ KATILAN BOEİNG 787-9 DREAMLİNER UÇAĞINA EREN BÜLBÜL ANISINA MAÇKA ADINI VERDİ.