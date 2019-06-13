Pakistan Başbakanı Han, Kırgızistan'da
- Pakistan Başbakanı Han'ın gelişi Karşılama töreni detayları ŞİÖ liderleri Kırgızistan'da Pakistan Başbakanı İmran Han, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e geldi.
- Pakistan Başbakanı Han'ın gelişi
Karşılama töreni detayları ŞİÖ liderleri Kırgızistan'da
Pakistan Başbakanı İmran Han, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e geldi.
Kaynak: AA
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