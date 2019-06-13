Pakistan Başbakanı Han, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile görüştü
- Görüşmeden detaylar Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gelen Pakistan Başbakanı İmran Han, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile görüştü.
- Görüşmeden detaylar Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gelen Pakistan Başbakanı İmran Han, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile görüştü.
Kaynak: AA
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