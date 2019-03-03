Pakistan Başbakanı Han, Katar Emiri ile Telefonda Görüştü

Pakistan Başbakanı İmran Han, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani ile ele geçirilen Hint pilot hakkında telefon görüşmesi yaptı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani ile Hindistan'la yaşanan gerginlikle ilgili telefonda görüştü. Katar Emiri, Pakistan askerlerinin ele geçirdiği Hint pilotun serbest bırakılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Pakistan ve Hindistan arasında ihtilaflı olan Cemmu ve Keşmir bölgesindeki Pulwama kentinde 14 Şubat'ta terör saldırısı düzenlenmiş, 44 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Hindistan makamları, saldırıdan Pakistan'ı sorumlu tutmuş, Pakistan'ın teröristlere yardım ve yataklık ettiğini ileri sürmüştü. Olayın ardından iki ülke arasındaki gerilim tırmanmış ve Hindistan Pakistan'a hava saldırısı düzenlendiğini ve terör kamplarının vurulduğunu açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta iki ülke karşılıklı olarak savaş uçaklarını düşürdüklerini duyurmuştu. Pakistan hava sahasına giren Hindistan'a ait 2 uçağı düşürmüş ve bir pilotu ele geçirmişti.

Pakistan askerleri tarafından ele geçirilen Hindistan Hava Kuvvetleri'nde görevli pilot Abhinandan Varthaman, Cuma günü iki ülke arasındaki gerginliği azaltmak için serbest bırakılmıştı. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA