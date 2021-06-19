Pakistan Başbakanı Han, İran Cumhurbaşkanı seçilen Reisi'yi kutladı
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Pakistan Başbakanı Han, İran Cumhurbaşkanı seçilen Reisi'yi kutladı

Pakistan Başbakanı Han, İran Cumhurbaşkanı seçilen Reisi'yi kutladı
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan Başbakanı İmran Han, İran'da cumhurbaşkanlığına seçilen İbrahim Reisi'yi kutladı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, İran'da cumhurbaşkanlığına seçilen İbrahim Reisi'yi kutladı.

Başbakan Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, dünkü seçimde elde ettiği zaferden ötürü Reisi'yi tebrik etti.

Han, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel barışı, ilerlemeyi ve refahı daha da güçlendirmek için Reisi ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Başkanı Cemal Örf, oyların yüzde 62'sini alan Reisi'nin birinci turda cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli olan yüzde 50+1'i geçerek 8. Cumhurbaşkanı olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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