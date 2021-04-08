Pakistan Başbakanı Han'ın "tecavüz vakalarını müstehcenlikle bağdaştıran" ifadeleri tartışmaya yol açtı
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Pakistan Başbakanı Han'ın "tecavüz vakalarını müstehcenlikle bağdaştıran" ifadeleri tartışmaya yol açtı

Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan Başbakanı Han'ın 'tecavüz vakalarını müstehcenlikle bağdaştıran' ifadeleri tartışmaya yol açtı

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın "tecavüz vakalarının müstehcenlik sonucu arttığına" yönelik ifadeleri tartışmalara neden oldu.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın "tecavüz vakalarının müstehcenlik sonucu arttığına" yönelik ifadeleri tartışmalara neden oldu.

Ülke basınındaki haberlere göre, Başbakan Han'ın eski eşi Jemima Goldsmith, ülkedeki kadın dernekleri ve çeşitli insan hakları örgütleri, Başbakan'ın ifadelerine tepki gösterdi.

Bağımsız sivil toplum örgütü Pakistan İnsan Hakları Komisyonu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Han'ın tecavüz vakalarını müstehcenlikle ilişkilendirmesi ve örtünmenin bu sorunu engelleyeceğine dair açıklamalarından "dehşete" kapıldıkları belirtildi.

Açıklamada, Han'ın ifadelerinin "kabul edilemez" olduğu kaydedildi.

Kadınların Eylem Forumundan yapılan açıklamada da Han'ın ifadelerinin "katı ve yaralayıcı" olduğu belirtilerek Han'ın mağdurları suçlamaktan vazgeçmesi ve özür dilemesi istendi.

Han'ın eski eşi Jemima Goldsmith de sorumluluğun erkeklere düştüğünü belirterek Kur'an-ı Kerim'in Nur Suresi 30. ayetinden şu kısmı paylaştı:

"Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar."

Han'ın ifadelerinin yanlış çevirinden kaynaklandığını umduğunu vurgulayan Goldsmith, "Tanıdığım İmran, 'Kadının değil erkeğin gözüne peçe koyun.' derdi." ifadelerine yer verdi.

Yanlış algı açıklaması

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise Han'ın ülkedeki tecavüz vakalarının artmasına ilişkin ifadelerinin çarptırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Han'ın konuşmasından bir bölümün bilinçli veya bilinçsiz olarak kullanıldığı ve bunun yanlış algıya yol açtığı kaydedildi.

Han'ın, katı tecavüz karşıtı yasaların, bu suçun artmasını tek başına engellemeye yetmeyeceğini vurguladığına dikkat çekilen açıklamada, Başbakan'ın tüm toplumunun buna karşı birlikte mücadele etmesi gerektiğine işaret ettiği aktarıldı.

Han, 5 Nisan'da bir televizyon programında yaptığı açıklamada, kadınların cezbediciliklerini engellemek için örtünmelerini tavsiye etmişti.

Müstehcenliğin, her toplumda tecavüz vakalarını artırdığını belirten Han, bunun ise Bollywood, Batı ve Hollywood filmlerinin üretimi olduğunu kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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