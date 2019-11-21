Pakistan Başbakanı Han ile ABD Başkanı Trump telefonla görüştü

21.11.2019 21:58 | Son Güncelleme: 21.11.2019 21:58

Pakistan Başbakanı İmran Han ile ABD Başkanı Donald Trump, yaptıkları telefon görüşmesinde bölgesel konuları ve Taliban'ın serbest bıraktığı ABD'li ve Avustralyalı mahkumları görüştü.

Pakistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, iki liderin telefonla ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, Pakistan Başbakanı ve ABD liderinin ayrıca Taliban'ın Afganistan'ın güneyinde tuttuğu ABD'li Kevin King ile Avustralyalı Timothy Weeks'in serbest bırakmasını da görüştüğü vurgulandı.

Kabil'deki Amerikan Üniversitesinde öğretim görevlisi olan 2 mahkum, Ağustos 2016'dan bu yana Taliban'ın elinde bulunuyordu. İki profesör, Kabil'de kaçırılmıştı.

İki mahkumun serbest bırakılması Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin 3 sözde üst düzey Taliban üyesinin serbest bırakılacağını açıklamasının ardından gelmişti.

Kaynak: AA