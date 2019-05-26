Pakistan Başbakanı Han, Hint mevkidaşı Modi'yi tebrik etti

Pakistan Başbakanı İmran Han, partisinin temsilciler meclisi seçimlerini kazanması sebebiyle Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, Başbakan İmran Han'ın Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye iki ülkenin halkının refahını artırmak için birlikte çalışmasını istediğini söylediğini, daha önce de Güney Asya'da barış ve refahın geliştirilmesi görüşünü tekrar ettiğini belirtti. İmran Han, önceki gün de attığı bir tweetle Modi'yi tebrik ederek, Güney Asya'da barış için birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini ifade etmişti.

Modi, İmran Han'a cevap olarak yazdığı tweette, iyi dileklerini bildirmiş ve bölgede barış istediğini söylemişti.

İmran Han'ın açıklamasının Pakistan'ın konvansiyonel ve nükleer savaş başlığı taşıyan yerden yere bir füze denemesini yaptığını açıklamasından hemen sonra gelmesi ise dikkat çekti. Hindistan da Çarşamba günü süpersonik bir kruz füzesi denediğini açıklamıştı. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA