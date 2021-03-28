Pakistan Başbakanı Han, Hindu topluluğun Holi Festivali'ni kutladı

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkedeki Hindu topluluğun "Holi Festivali"ni kutladı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkedeki Hindu topluluğun "Holi Festivali"ni kutladı.

Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkedeki tüm Hindu topluluğa mutlu bir Holi geçirmelerini dilediğini belirtti.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de benzer açıklamada bulunarak renklerin festivali Holi'nin barış ve mutluluk getirmesi dilediğinde bulundu.

Pakistan Hindu Meclisine göre, Pakistan'da yaklaşık 8 milyon Hindu yaşıyor.

Renklerin festivali

Hindular arasında iyinin kötülüğe galip gelmesini temsil eden Holi, aynı zamanda kışın bitişini ve baharın başlangıcını simgeliyor.

Holi'den bir gün önce şenlik ateşleri yakan Hindular, burada çeşitli dini ritüeller gerçekleştiriyor. Hindular, bir gün sonraki kutlamalarda ise birbirlerini ıslatıyor ve birbirlerine renkli tozlar atıyor. Bu sebeple Holi, birçok ülkede "renklerin festivali" olarak da anılıyor.

Holi Festivali kutlamaları ağırlıklı olarak Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'da gerçekleştirilse de günümüzde Hindu diasporası aracılığıyla dünyanın birçok ülkesine yayılmış durumda.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı