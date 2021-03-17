Pakistan Başbakanı Han: "Hindistan barış için ilk adımı atmalı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pakistan Başbakanı Han: "Hindistan barış için ilk adımı atmalı"

17.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:28
Pakistan Başbakanı Han:

Pakistan Başbakanı İmran Han, "Hindistan ile barış istiyoruz fakat Hindistan barış için ilk adımı atmalı. Çünkü barış olmadan ilerleyemeyiz.

Pakistan Başbakanı İmran Han, "Hindistan ile barış istiyoruz fakat Hindistan barış için ilk adımı atmalı. Çünkü barış olmadan ilerleyemeyiz." dedi.

Han, başkent İslamabad'da Ulusal Güvenlik Departmanı tarafından organize edilen İslamabad Güvenlik Diyaloğu Konferansı'nın açılış oturumunda yaptığı konuşmada, hükümetinin, Hindistan ile bağlarını geliştirmek için göreve geldiği günden itibaren girişimlerde bulunduğunu ancak çabalarının cevapsız kaldığını söyledi.

Hindistan'ın 5 Ağustos 2019'da tek taraflı ve yasa dışı adımına atıf yapan Han, bu durumun ikili ilişkileri çıkmaza soktuğuna dikkati çekerek "Hindistan ile barış istiyoruz fakat Hindistan barış için ilk adımı atmalı. Çünkü barış olmadan ilerleyemeyiz." diye konuştu.

Han, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda Keşmirlilere kendi kaderlerini tayin haklarının verilmesini umduklarını kaydederek "Bu hem Hindistan hem de Pakistan için kazançlı olacak. Keşmir meselesinin çözülmesi, bölgede fakirliğin giderilmesine ve ekonomik büyümeye büyük katkı sunacak." dedi.

Afganistan'da barış vurgusu

Afganistan'daki barış sürecine de değinen Han, Afganistan'a barışın gelmesi için Pakistan'ın elinden gelen çabayı gösterdiğini vurguladı.

Han, Afganistan'daki barış fırsatının tüm taraflar tarafından kaçırılmaması gerektiğine dikkati çekerek ABD'deki yeni hükümetin de Afganistan'da barışa önem verdiğini belirtti.

Bölgede barış sağlanana kadar Pakistan'ın, jeostratejik konumundan tam anlamıyla faydalanamayacağına işaret eden Han, Afganistan'daki barışın bölgedeki ekonomik faaliyetleri teşvik edeceğini kaydetti.

Öte yandan Han, Çin'in 700 milyon kişiyi yoksulluktan kurtardığına işaret ederek Pakistan'ın da ülkedeki yoksulluğu azaltmak için Çin modelini takip ettiğini söyledi.

Pakistan'ın Özbekistan ile iki ülke arasında tren bağlantısı kurmak için görüştüğüne de değinen Han, söz konusu tren hattı ile İslamabad'ın Orta Asya'ya bağlanacağını belirtti.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen İslamabad Güvenlik Diyaloğu Konferansı iki gün sürecek. Söz konusu konferans ile politika yapıcılar, entelektüeller ve akademisyenlerin bir araya gelmesi ve Pakistan'ın ulusal güvenlik politikasının oluşturulmasına katkı sunulması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akbağ Türkan Şoray Ferhan Şensoy
Spor Bülent Uygun Cüneyt Çakır Halis Özkahya Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pakistan Başbakanı Han: "Hindistan barış için ilk adımı atmalı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 12:28:56. #1.15#
title