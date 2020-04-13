Pakistan Başbakanı Han: "Gelişmekteki ülkelere salgınla mücadelede borç ödeme kolaylığı sağlanmalı"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Pakistan Başbakanı Han: "Gelişmekteki ülkelere salgınla mücadelede borç ödeme kolaylığı sağlanmalı" - Haberler
Antonio Guterres, Pakistan, Han, Güncel

Pakistan Başbakanı Han: "Gelişmekteki ülkelere salgınla mücadelede borç ödeme kolaylığı sağlanmalı"

Pakistan Başbakanı İmran Han, ekonomisi gelişmiş ülkelere, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve uluslararası finans kuruluşlarına "gelişmekte olan ülkelere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yardımcı olmak için borç ödeme kolaylığı sağlama"...

13.04.2020 13:38 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:38
Pakistan Başbakanı Han:

Pakistan Başbakanı İmran Han, ekonomisi gelişmiş ülkelere, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve uluslararası finans kuruluşlarına "gelişmekte olan ülkelere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yardımcı olmak için borç ödeme kolaylığı sağlama" çağrısında bulundu.

Han, Twitter'da paylaştığı görüntülü açıklamasında, borç yükü altındaki gelişmekteki ülke ekonomilerinin salgına karşı ilan edilen "işlerin durdurulması" gibi uygulamalar nedeniyle zorlu bir sürece girdiğini söyledi.

ABD'nin 2,2 trilyon dolar, Japonya'nın 1 trilyon dolar, Almanya'nın da 1 trilyon avroluk paketlerle ekonomilerini kurtarmaya çalıştığını anımsatan Han, şu ifadeleri kullandı:

"Biz yalnızca 8 milyar dolarlık bir yardım paketi açıklayacak durumdayız. Bizim gibi birçok borcu gelirinden yüksek olan ülkenin karşı karşıya olduğu sorun da aynı. Zaten güçlükle ayakta duran sağlık sistemimiz ve halkımızın açlıktan ölmesini engellemek için harcayacak paramız yokken, şimdi bütçe açığıyla karşı karşıyayız."

"Salgından korumaya çalışırken, açlıktan koruma ikilemindeyiz"

Han, gelişmiş ülkelerin salgınla mücadelesine kıyasla gelişmekteki ülkelerin mücadelesinin ekonomik durumları nedeniyle etkisiz olduğuna dikkati çekerek, "Gelişmiş ülkelerin önceliği sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalarla virüsü kontrol altına almakken, gelişmekteki ülkelerin önceliği ise virüsü kontrol altına alırken ekonomik krizi de engellemek. İnsanlarımızı salgından korumaya çalışırken bir yandan da açlıktan koruma ikilemi içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gelişmekteki ülkelere borç aldığı ülke ve kurumlarca virüsle mücadelede destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Han, şunları kaydetti:

"Dünya liderlerine, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve uluslararası finans kuruluşları yöneticilerine 'gelişmekte olan ülkelerin Kovid-19'la mücadelesine yardımcı olmak için borç ödeme kolaylığı çalışması başlatmaları' çağrısında bulunuyorum."

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü Haberler
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan 'Biraz edep' diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Erdoğan'ın Soylu'nun istifa mektubunu 'Şimdi zamanı değil' diyerek yırttığı konuşuluyor
Erdoğan'ın Soylu'nun istifa mektubunu "Şimdi zamanı değil" diyerek yırttığı konuşuluyor
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Bakan Soylu'nun istifası üzerine intihara kalkışan kişi ikna edildi
Bakan Soylu'nun istifası üzerine intihara kalkışan kişi ikna edildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Süleyman Soylu açıklaması: Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Süleyman Soylu açıklaması: Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacak
Süleyman Soylu'nun konutunun önünde toplanan kalabalık grup, Soylu'ya destek sloganları attı
Süleyman Soylu'nun konutunun önünde toplanan kalabalık grup, Soylu'ya destek sloganları attı
Günlük burç yorumları 13 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Evinden çıkamayan 87 yaşındaki dedenin ıspanaklarını polis ekipleri topladı
Evinden çıkamayan 87 yaşındaki dedenin ıspanaklarını polis ekipleri topladı
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Drogba, özel hastanesini koronavirüs merkezi olarak devletin hizmetine sundu
Drogba, özel hastanesini koronavirüs merkezi olarak devletin hizmetine sundu
Perinçek: Soylu'nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır
Perinçek: Soylu'nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır
ABD'li sağlık kurumu rapor yayınladı: Ayakkabı tabanları koronavirüs taşıyıcısı rolü görüyor
ABD'li sağlık kurumu rapor yayınladı: Ayakkabı tabanları koronavirüs taşıyıcısı rolü görüyor
Hurdacılar, günlük 50 liraya korona virüse meydan okuyorlar
Hurdacılar, günlük 50 liraya korona virüse meydan okuyorlar
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı
BDDK'dan bankalara 'kredi kanallarını açık tut' çağrısı
BDDK'dan bankalara "kredi kanallarını açık tut" çağrısı
Kapıcının koronavirüs testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı
Kapıcının koronavirüs testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı
Sosyal mesafe kuralına uymadıkları için uyarılan gençler uyuşturucu satıcısı çıktı
Sosyal mesafe kuralına uymadıkları için uyarılan gençler uyuşturucu satıcısı çıktı
Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı
Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı
Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı
Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika İçişleri Bakanı Alparslan Türkeş Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Cemal Can Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk İstifa Kayseri Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Pakistan Başbakanı Han: "Gelişmekteki ülkelere salgınla mücadelede borç ödeme kolaylığı sağlanmalı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 14:25:38. #1.14#
title