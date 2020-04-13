Pakistan Başbakanı Han: "Gelişmekteki ülkelere salgınla mücadelede borç ödeme kolaylığı sağlanmalı" Pakistan Başbakanı İmran Han, ekonomisi gelişmiş ülkelere, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve uluslararası finans kuruluşlarına "gelişmekte olan ülkelere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yardımcı olmak için borç ödeme kolaylığı sağlama"...

Pakistan Başbakanı İmran Han, ekonomisi gelişmiş ülkelere, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve uluslararası finans kuruluşlarına "gelişmekte olan ülkelere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yardımcı olmak için borç ödeme kolaylığı sağlama" çağrısında bulundu.

Han, Twitter'da paylaştığı görüntülü açıklamasında, borç yükü altındaki gelişmekteki ülke ekonomilerinin salgına karşı ilan edilen "işlerin durdurulması" gibi uygulamalar nedeniyle zorlu bir sürece girdiğini söyledi.

ABD'nin 2,2 trilyon dolar, Japonya'nın 1 trilyon dolar, Almanya'nın da 1 trilyon avroluk paketlerle ekonomilerini kurtarmaya çalıştığını anımsatan Han, şu ifadeleri kullandı:

"Biz yalnızca 8 milyar dolarlık bir yardım paketi açıklayacak durumdayız. Bizim gibi birçok borcu gelirinden yüksek olan ülkenin karşı karşıya olduğu sorun da aynı. Zaten güçlükle ayakta duran sağlık sistemimiz ve halkımızın açlıktan ölmesini engellemek için harcayacak paramız yokken, şimdi bütçe açığıyla karşı karşıyayız."

"Salgından korumaya çalışırken, açlıktan koruma ikilemindeyiz"

Han, gelişmiş ülkelerin salgınla mücadelesine kıyasla gelişmekteki ülkelerin mücadelesinin ekonomik durumları nedeniyle etkisiz olduğuna dikkati çekerek, "Gelişmiş ülkelerin önceliği sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalarla virüsü kontrol altına almakken, gelişmekteki ülkelerin önceliği ise virüsü kontrol altına alırken ekonomik krizi de engellemek. İnsanlarımızı salgından korumaya çalışırken bir yandan da açlıktan koruma ikilemi içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gelişmekteki ülkelere borç aldığı ülke ve kurumlarca virüsle mücadelede destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Han, şunları kaydetti:

"Dünya liderlerine, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve uluslararası finans kuruluşları yöneticilerine 'gelişmekte olan ülkelerin Kovid-19'la mücadelesine yardımcı olmak için borç ödeme kolaylığı çalışması başlatmaları' çağrısında bulunuyorum."

Kaynak: AA