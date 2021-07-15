Pakistan Başbakanı Han, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai'yi konferansa davet etti
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Pakistan Başbakanı Han, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai'yi konferansa davet etti

Pakistan Başbakanı Han, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai'yi konferansa davet etti
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan Başbakanı İmran Han, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'yi, bu ay ülkede yapılması planlanan Afganistan konulu konferansa davet etti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'yi, bu ay ülkede yapılması planlanan Afganistan konulu konferansa davet etti.

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Başbakan Han'ın, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai'yi ülkede yapılması planlanan Afganistan konulu konferansa davet ettiğini açıkladı.

Hüseyin, Afganistan'dan başka yetkililerin de konferansa davet edildiğini belirtirken Karzai dışında bir isim paylaşmadı.

Yerel basında 17-19 Temmuz'da düzenleneceği belirtilen konferansa ilişkin detayların yakında açıklanacağı kaydedildi.

Pakistan, Afganistan sınırına ek birlik gönderdi

Öte yandan, isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, dün, Taliban'ın Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır Kapısı'nı ele geçirmesinin ardından beklenmedik olayların önüne geçmek için buraya İslamabad'ın ek birlik gönderdiğini açıkladı ancak birlik sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Bununla birlikte hududun Pakistan tarafında bulunan yaklaşık 500 Afgan vatandaşı, sınır kapısının kapatılması sebebiyle ülkede mahsur kaldı. Afgan vatandaşları kapıların açılmasını ve ülkelerine geri dönmeyi bekliyor.

Yüzlerce tır ve kamyon da Çaman'da sınır kapısının açılmasını bekleyenler arasında bulunuyor.

Afganistan ile Pakistan arasındaki en büyük uluslararası kapılardan biri olan Spin Boldak'ı, her gün ortalama 70 binden fazla işçi ve tüccar kullanıyor.???????

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor. Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı. Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale Sınır Kapısı'nı ele geçirmişti.

Taliban; Badahşan, Tahar, Gazni, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Afganistan İçişleri Bakanlığına göre, hiçbir ilçe kalıcı bir şekilde tamamen örgütün kontrolünde bulunmuyor. Taliban ise yüzde 80'in üzerinde alan hakimiyeti kurduğunu iddia ediyor.

Taliban, Spin Boldak Sınır Kapısı'nı dün ele geçirmişti

Dün, Taliban Sözcüsü Zahibullah Mücahid, Kandahar'ın Boldak bölgesine bağlı sınır kasabası Veş'i ele geçirdiklerini belirtmişti.

Mücahid, Veş'in ele geçirilmesiyle Pakistan'ın Çaman kasabası ile Afganistan'ın Boldak bölgesi arasındaki sınır kapısı Spin Boldak'ı kontrol altına aldıklarını kaydetmişti.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, Taliban'ın sınır kapısına kendi bayrağını astığı görülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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