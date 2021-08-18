Pakistan Başbakanı Han'dan uluslararası topluma "Afganistan halkına ekonomik destek sağlama" çağrısı
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Pakistan Başbakanı Han'dan uluslararası topluma "Afganistan halkına ekonomik destek sağlama" çağrısı

Pakistan Başbakanı Han'dan uluslararası topluma 'Afganistan halkına ekonomik destek sağlama' çağrısı
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan Başbakanı İmran Han, uluslararası topluma "Afganistan halkına ekonomik destek sağlama" çağrısında bulundu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, uluslararası topluma "Afganistan halkına ekonomik destek sağlama" çağrısında bulundu.

Radio Pakistan'daki habere göre, Başbakan Han, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Afganistan'daki son gelişmeleri ele almak için ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Han, yaptığı görüşmelerde, mevkidaşlarına Pakistan'ın Afgan liderlerle görüştüğünü ve uluslararası toplumun da temas halinde olması gerektiğini vurgulayarak, dünyaya Afganistan halkına ekonomik olarak destek sağlama çağrısında bulundu.

Afgan halkının güvenliğinin ve haklarının korunmasının önemine dikkati çeken Han, kapsayıcı siyasi uzlaşının ileriye hareket etmek için en iyi yol olduğuna işaret etti.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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