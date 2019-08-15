Pakistan Başbakanı Han'dan uluslararası topluma Keşmir uyarısı: İkinci Srebrenitsa olmasın
Pakistan Başbakanı İmran Han, "Dünya, Hindistan işgali altındaki Keşmir'de Müslümanlara yönelik Srebrenitsa benzeri bir diğer katliam ve etnik temizliğe sessizce tanıklık mı edecek?" açıklamasında bulundu
15.08.2019 11:17
Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ın Cammu Keşmir politikaları nedeniyle uluslararası toplumu uyardı.
Han, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hindistan'ın son haftalarda Cammu Keşmir bölgesine yönelik kısıtlamalarına tepki gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com