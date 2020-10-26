Pakistan Başbakanı Han'dan Facebook açıklaması: İslamofobiyi de yasaklayın
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Pakistan Başbakanı Han'dan Facebook açıklaması: İslamofobiyi de yasaklayın

26.10.2020 21:59 | Son Güncelleme: 26.10.2020 22:04
Pakistan Başbakanı Han'dan Facebook açıklaması: İslamofobiyi de yasaklayın

Pakistan Başbakanı İmran Han, Facebook'un 'Holokost'u (Yahudi soykırımı) inkar eden gönderileri yasaklama' kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Holokost inkarını yasakladığınız gibi İslamofobiyi de yasaklayın" dedi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Facebook'un 'Holokost'u (Yahudi soykırımı) inkar eden gönderileri yasaklama' kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Holokost inkarını yasakladığınız gibi İslamofobiyi de yasaklayın" dedi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Facebook'un geçtiğimiz günlerde aldığı 'Holokost'u inkar eden gönderileri yasaklama' konusundaki kararına dair açıklamada bulundu. İmran Han, İslamofobinin Müslümanlara yönelik bir soykırım olduğunu ifade ederek, "Nazilerin Almanya'da ve Avrupa boyunca Yahudilere karşı düzenlediği soykırımın doruk noktası olan Holokost'u eleştiren veya sorgulayan her türlü paylaşımı yasaklamak gibi doğru bir adım atmanızı takdirle karşılıyorum... Ne var ki bugün dünyanın farklı yerlerinde Müslümanlara karşı benzer bir soykırım olduğunu görüyoruz" dedi.

"FRANSA'DA İSLAM TERÖRİZMLE İLİŞKİLENDİRİLİYOR"

Fransa'da İslam'ın terörizmle ilişkilendirildiğine dikkat çeken Han, "Fransa'da İslam terörizmle ilişkilendiriliyor, İslam'ı ve ve Peygamber Efendimiz'i hedef alarak dine küfreden karikatürlerin bu ülkede yayımlanmasına izin veriliyor. Bu durum, Fransa'daki Müslümanların daha fazla kutuplaşmasına ve marjinalleşmesine yol açacaktır. Fransızlar, radikal aşırılık yanlısı Müslüman vatandaşlarla, İslam'ın ana akım Müslüman vatandaşlarını nasıl ayırt edecek?" ifadelerini kullandı.


Pakistan Başbakanı Han'dan Facebook açıklaması: İslamofobiyi de yasaklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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