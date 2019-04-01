Pakistan Başbakanı Han'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik Telefonu

Pakistan Başbakanı Han'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik Telefonu

Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerindeki başarılarından dolayı tebrik etti.

Pakistan Başbakanı Han'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik Telefonu

Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerindeki başarılarından dolayı tebrik etti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak yerel seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti. - ANKARA

Kaynak: İHA
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