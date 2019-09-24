Pakistan Başbakanı Han'dan Afganistan çıkışı

24.09.2019 00:32

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesinin, ABD'nin teröre karşı verdiği savaşa katılmasının büyük bir hata olduğunu belirterek, ABD Başkanı Trump ile görüşmesinde Trump'a, "Afganistan'da 19 yıllık savaşta başarısız oldunuz, 19 yıl daha kalsanız yine de başarısız olacaksınız" diyeceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul Toplantıları kapsamında ABD'nin New York kentinde bulunan Han, Amerikan Dış İlişkiler Konseyinde (CFR) konuştu.

Burada bölgedeki konularla ilgili değerlendirmede bulunan Han, ABD'nin Afganistan stratejisini eleştirdi.

Sovyetler Birliği'ne karşı savaşan güçlerin yaptıklarına önce cihat denildiğine dikkati çeken Han, ABD'nin daha sonra ülkeyi işgal ederek aynı unsurları terörist olarak tanımladığını ve Pakistan'ın de buna katıldığını söyledi.

Han, "(Pakistan'ın Afganistan işgaline katılması) Buna ilk günden beri karşıydım çünkü onları önce çok büyük bir şey olan cihat için eğittik sonra da aynı gruba 'Bu yaptığınız terörizmdir.' dedik. Biz en azından tarafsız durabilirdik. ABD'nin 11 Eylül sonrası küresel teröre karşı savaşına katılmakla Pakistan en büyük hatalardan birini yaptı." diye konuştu.

Afganistan'da askeri bir çözümün mümkün olmadığını belirten Han, artık savaşın bir anlamının kalmadığını, ABD'nin eninde sonunda oradan çekilmek durumunda kalacağını ve barışın o zaman sağlanabileceğini dile getirdi.

Han, ABD Başkanı Trump ile görüşmesinde Trump'a "Afganistan'da 19 yıl savaştınız ve başaramadınız. 19 yıl daha savaşsanız yine de başarılı olamayacaksınız." diyeceğini ifade etti.

Kendisini "barış destekçisi" olarak tanımlayan Han, "Savaşın bir problemi çözebileceğine inanmıyorum. (Savaşla) bir sorunu çözmek istersiniz başka bir soruna yol açarsınız. El Kaide'yi yok edersiniz, DEAŞ'ı ortaya çıkarırsınız." dedi.

"Ilımlı İslam diye bir şey yok"

Radikalleşme ile ilgili bir soruya yanıt veren Han, sorudaki "ılımlı İslam" ifadesine tepki gösterdi.

Han, "Öncelikle, bir konuya açıklık getireyim. Sadece bir İslam vardır. Ilımlı İslam veya radikal İslam diye bir şey yoktur. Dün de duydum. Radikal İslam diye bir şey varmış. Sadece bir İslam var." değerlendirmesinde bulundu.

-Dünyaya Keşmir çağrısı

Hindistan'ın Keşmir'de büyük bir insan hakları ihlaline giriştiğini belirten Han, dünyanın Hindistan'ın en azından Keşmir'de sokağa çıkma yasağını kaldırması çağrısında bulunmasını istedi.

Hindistan yönetiminin Pakistan'ı G-7 bünyesindeki Mali Eylem Gücünün kara listesine sokmak için uğraştıklarını tespit ettiklerini belirten Han, "Daha sonra ise 5 Ağustos'ta Keşmir konusu gündeme geldi. Tek taraflı olarak BM Güvenlik Konseyi kararını ve bizim de kendilerinin de Anayasalarının 370. maddesinde de yer alan Simla Anlaşması'nı yok saydılar." ifadelerini kullandı.

Çin, Suudi Arabistan ve BAE'den mali yardım

Han, 13 ay önce göreve geldiğinde ülkesinin durumunun çok kötü olduğuna dikkat çekerek, "Çin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) rezervlerimiz konusunda bize yardım etti." dedi.

Han, Çin'in ayrıca ülkesini tercihli serbest ticaret listesine ekleyerek Pakistan ekonomisinin kalkınması için fırsat sunduğunu belirtti.

Kaynak: AA