Pakistan Başbakanı Han, Belucistan'daki isyancılarla görüşmeyi düşündüğünü söyledi

Pakistan Başbakanı İmran Han, Belucistan eyaletindeki isyancılarla görüşmeyi düşündüğünü belirterek, "Eyaletteki dikkat kalkınmaya verilseydi, hükümetin isyancıları endişe etmesine gerek kalmazdı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Belucistan eyaletindeki isyancılarla görüşmeyi düşündüğünü belirterek, "Eyaletteki dikkat kalkınmaya verilseydi, hükümetin isyancıları endişe etmesine gerek kalmazdı." dedi.

Yerel basındaki haberlere göre, Başbakan Han, Gwadar şehrinde yaptığı açıklamada, Belucistan'da ilerleme ve barış olsaydı bölge halkının daha farklı düşüneceğini söyledi.

Han, isyancıların geçmişte yaşanan sıkıntılardan ötürü devlete kızgın olduğunu veya Hindistan'ın onları "Pakistan'da terörü yaymak için kullanmış olabileceğini" ifade etti.

Başbakan Han, artık durumun değiştiğini ve Belucistan'daki isyancılarla görüşmeyi düşündüğünü vurgulayarak, "Eyaletteki dikkat kalkınmaya verilseydi, hükümetin isyancıları endişe etmesine gerek kalmazdı." değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan'ın bağımsızlığından bu yana Belucistan eyaletinde zaman zaman ayaklanmalar yaşanıyor.

Belucistan'daki ayaklanmaların arkasında, kabileler arasında yaşanan anlaşmazlıklar, Beluci ve Peştunlar arasındaki etnik çatışmalar ile ekonomik sorunlar yer alıyor.

"Taliban ile görüşüyoruz" açıklaması

İslamabad'ın, Afganistan'da ABD'nin çekilmesinin ardından pusuda bekleyen iç savaşı defetmek ve ülkede siyasi uzlaşı sağlamak için bölge ülkeleriyle birlikte çalıştığını belirten Han, Taliban'ı ikna etmek için de temas halinde olduklarını aktardı.

Han, Afganistan'daki durum ile ilgili İran'da geçen ay yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan İbrahim Reisi ile görüştüğünü ve diğer ilgili ülke liderleriyle de konuşacağını vurguladı.

Afganistan'da yaşanacak bir iç savaşın Pakistan'ın Orta Asya ülkeleriyle ticaretini yok edeceğine dikkati çeken Han, "Tüm komşu ülkeler, Afganistan'ı iç savaştan korumak için üzerine düşeni yapmalı." diye konuştu.

İslamabad, ABD'nin Afganistan'da güvenilir bir yönetim yapısı oluşturmadan hızlı bir şekilde ayrılmasını bir süredir eleştiriyor.

Pakistan, Afganistan'da yaşanacak olası bir iç savaşta ülkeye gelmesi muhtemel milyonlarca mülteciden de endişe ediyor.

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı