Pakistan Başbakanı Han, ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti
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Pakistan Başbakanı Han, ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti

21.01.2021 08:51 | Son Güncelleme: 21.01.2021 08:54
Pakistan Başbakanı Han, ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti

Pakistan Başbakanı İmran Han, yemin ederek göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, yemin ederek göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Han, ticari ve ekonomik bağları artırma, iklim değişikliğine karşı koyma, kamu sağlığını iyileştirme, yolsuzlukla mücadele, bölge ve uluslararası arenada barışı teşvik etme yoluyla daha güçlü bir Pakistan ile ABD ortaklığı inşa etmede Biden ile çalışmayı dört gözle beklediğini belirtti.

Han, yemin ederek göreve başlayan Biden'ı kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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