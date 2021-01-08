Pakistan Bangladeş vatandaşlarına vize kısıtlamalarını kaldırdı
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Pakistan Bangladeş vatandaşlarına vize kısıtlamalarını kaldırdı

08.01.2021 12:41 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:44
Pakistan Bangladeş vatandaşlarına vize kısıtlamalarını kaldırdı

Pakistan Bangladeş vatandaşlarına uygulanan tüm vize kısıtlamalarını kaldırdı.

Pakistan Bangladeş vatandaşlarına uygulanan tüm vize kısıtlamalarını kaldırdı.

Konuyla ilgili açıklama, Pakistan Yüksek Temsilcisi İmran Ahmed Sıddık ile Bangladeş Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Md. Shahriar Alam arasındaki görüşmeden sonra Pakistan Yüksek Temsilciliği tarafından yapıldı.

Açıklamada, "Bangladeş vatandaşlarına Pakistan vizesi için zorunlu tutulan tüm kısıtlamalar kaldırıldı." ifadesi kullanıldı ve tarafların her alanda temasları artıracağı belirtildi.

Pakistan Yüksek Temsilcisi Sıddık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bangladeş'in Pakistan vatandaşlarına uyguladığı vize kısıtlamaların hala sürdüğüne işaret ederek Bangladeş'ten de benzer bir adım atmalarını beklediklerini söyledi.??????

Pakistan tarafından atılan bu adımın iki ülke arasındaki buzları eritebileceği ön görülüyor.

Bangladeş 1971'de Pakistan ile girdiği savaş sonrası bağımsızlığını kazanmıştı.

Pakistan ve Bangladeş arasındaki ikili ilişkiler 2016'da, Bangladeş'in bağımsızlık savaşı sırasında işlenen insanlığa karşı suçları, yeni kurulan ihtilaflı mahkemede yargılamaya başlamasıyla gerilmişti.

İki ülke ilişkileri, Temmuz 2020'de Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Bangladeşli mevkidaşı Şeyh Hasina ile yaptığı telefon görüşmesinden olumlu etkilenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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