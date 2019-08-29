Pakistan, balistik füzeleri 'ghaznavi'nin başarıyla test edildiğini duyurdu
Pakistan, balistik füzeleri 'Ghaznavi'nin başarıyla test edildiğini duyurduPakistan (DHA) ' Pakistan Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Asif Ghafoor, Pakistan'ın 'Ghaznavi' balistik füzesinin testinin başarı ile gerçekleştiğini duyurdu.
Pakistan, balistik füzeleri 'Ghaznavi'nin başarıyla test edildiğini duyurdu
Pakistan (DHA) ' Pakistan Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Asif Ghafoor, Pakistan'ın 'Ghaznavi' balistik füzesinin testinin başarı ile gerçekleştiğini duyurdu.
Asif Ghafoor, çok sayıda savaş başlığını taşıyabilme yeteneğine sahip balistik füzenin 290 kilometre uzaklıktaki hedefleri karadan karaya vurabildiğini belirtti.