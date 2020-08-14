Pakistan, BAE'nin İsrail ile normalleşme anlaşmasına "ihtiyatlı" yaklaşıyor
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Pakistan, BAE'nin İsrail ile normalleşme anlaşmasına "ihtiyatlı" yaklaşıyor

Pakistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile normalleşme anlaşmasına "ihtiyatlı" yaklaştığı bildirildi.

Pakistan, BAE'nin İsrail ile normalleşme anlaşmasına
14.08.2020 21:47 | Son Güncelleme: 14.08.2020 21:50

Pakistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile normalleşme anlaşmasına "ihtiyatlı" yaklaştığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, BAE'nin İsrail ile normalleşme anlaşmasının "geniş kapsamlı sonuçları" olacağı belirtildi. İslamabad yönetiminin BAE'nin İsrail ile normalleşme adımına yaklaşımının ihtiyatlı olduğu ve anlaşmanın "geniş kapsamlı etkileri olan bir gelişme" olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Filistinlilerin hak ve isteklerinin korunup korunmamasıyla bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın Pakistan'ın konuya ilişkin yaklaşımını belirleyeceğine işaret edilen açıklamada, "Pakistan, kendi kaderini tayin hakkı da dahil olmak üzere Filistin halkının meşru haklarının tam olarak gerçekleştirilmesinde kararlı bir bağlılığa sahiptir. Orta Doğu'daki barış ve istikrar da Pakistan'ın en önemli önceliğidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, adil, kapsamlı ve kalıcı bir barış için Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) ve İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) ilgili kararlarının yanı sıra uluslararası hukuka uygun şekilde iki devletli bir çözümü desteklediği de vurgulandı.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, dün, İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İki muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu da sosyal medya hesabından, Trump'ın paylaşımını alıntılayarak "Bu tarihi bir gün" değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde, İsrail ile BAE'nin ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek, farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın ve 1994'te Ürdün'ün ardından "İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi" oldu.

Kaynak: AA

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