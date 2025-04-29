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Pakistan askeri gücü 2025! Pakistan'ın kaç savaş uçağı, tankı, atom bombası var?

Pakistan askeri gücü 2025! Pakistan'ın kaç savaş uçağı, tankı, atom bombası var?
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Pakistan, 2025 itibarıyla Güney Asya'daki en büyük askeri güçlerden biri olarak dikkat çekiyor. Nükleer kapasitesini artıran ve Çin ile stratejik iş birliğini derinleştiren ülke, Hindistan ile artan gerilimler arasında askeri caydırıcılığını güçlendiriyor. Pakistan askeri gücü merak ediliyor. Pakistan'ın asker sayısı, savaş uçağı sayısı, tank sayısı, nükleer bomba sayısı araştırılıyordu. İşte Pakistan'ın askeri gücü ile ilgili bilgiler.

Pakistan askeri gücü! Son günlerde Hindistan ile Pakistan arasında Keşmir'de yaşanan terör saldırıları ve ardından gelen askeri tatbikatlar, iki nükleer güç arasındaki tansiyonu yeniden yükseltti. Pakistan, bu süreçte askeri kapasitesini artırarak bölgedeki caydırıcılığını pekiştirmeye çalışıyor. Ülkenin 2025 itibarıyla sahip olduğu askeri personel sayısı, hava gücü ve nükleer silah kapasitesi, Güney Asya'daki güç dengeleri açısından kritik bir rol oynuyor. Peki, Pakistan'ın kaç savaş uçağı, tankı, atom bombası var? Detaylar...

PAKİSTAN ASKERİ GÜCÜ

Pakistan Silahlı Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Savunma Kuvvetleri ve Sahil Güvenliği'nden oluşmaktadır. Ülke, Çin ile yakın askeri ilişkiler kurarak savunma sanayisini güçlendirmiş ve nükleer ile uzay teknolojileri alanlarında iş birliği yapmıştır. Ayrıca, Pakistan, ABD'nin NATO dışı en büyük müttefiklerinden biri olarak askeri ilişkilerini sürdürmektedir.?

Pakistan askeri gücü

PAKİSTAN ASKER SAYISI KAÇ?

2025 itibarıyla Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin yaklaşık 660.000 aktif personeli bulunmaktadır. Buna ek olarak, 550.000 yedek personel ve 291.000'den fazla paramiliter güçle toplam askeri personel sayısı 1.5 milyonu aşmaktadır. Bu sayılarla Pakistan, dünyanın en büyük yedinci aktif ordu gücüne sahiptir. ?

Pakistan askeri gücü

PAKİSTAN'IN KAÇ SAVAŞ UÇAĞI VAR?

Pakistan Hava Kuvvetleri (PAF), 2025 itibarıyla yaklaşık 498 savaş uçağına sahiptir. Bu uçaklar arasında 150 civarında JF-17 Thunder, 75 F-16 Fighting Falcon, 25 Chengdu J-10C ve 80'den fazla Mirage III ile 90'dan fazla Mirage 5 bulunmaktadır. Ayrıca, 140 Chengdu F-7PG uçağı da envanterde yer almaktadır. ?

Pakistan askeri gücü

PAKİSTAN'IN KAÇ NÜKLEER BOMBASI VAR?

2025 itibarıyla Pakistan'ın yaklaşık 170 nükleer savaş başlığı bulunmaktadır. Bu sayının mevcut üretim kapasitesiyle 200'e ulaşabileceği öngörülmektedir. Pakistan, nükleer silahlarını Hindistan'a karşı caydırıcılık amacıyla geliştirmiştir ve "ilk kullanmama" doktrinini benimsememektedir. ?

Pakistan'ın askeri gücü, bölgedeki jeopolitik dengeler ve güvenlik politikaları açısından önemli bir faktör olmaya devam etmektedir.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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