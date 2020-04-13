Pakistan Anayasa Mahkemesi, Sağlık Bakanı'nın görevden alınmasını istedi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Pakistan Anayasa Mahkemesi, Sağlık Bakanı'nın görevden alınmasını istedi - Haberler
Anayasa Mahkemesi, Pakistan, Güncel

Pakistan Anayasa Mahkemesi, Sağlık Bakanı'nın görevden alınmasını istedi

Pakistan Anayasa Mahkemesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında alınan önlemlere ilişkin ifadeye çağırdığı kabine üyelerinden Sağlık Bakanı Zafer Mirza'nın görevden alınması için hükümete yazı yazılmasına karar verdi.

13.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:10
Pakistan Anayasa Mahkemesi, Sağlık Bakanı'nın görevden alınmasını istedi

Pakistan Anayasa Mahkemesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında alınan önlemlere ilişkin ifadeye çağırdığı kabine üyelerinden Sağlık Bakanı Zafer Mirza'nın görevden alınması için hükümete yazı yazılmasına karar verdi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Gulzar Ahmed'in kendi inisiyatifiyle başlattığı soruşturma kapsamında Federal Sağlık Bakanı, İçişleri Bakanı, aynı zamanda kabine üyesi de olan Cumhuriyet Başsavcısı, eyaletlerden sorumlu bakanlar ve eyalet başsavcıları ifade verdi.

Yapılan duruşmada hükümetin salgınla mücadelede etkisiz adımlar attığını söyleyen Ahmed, virüsle mücadele görevinin doğru insanlarla yürütülmediği değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan İmran Han'ı da virüsle mücadele çalışmalarına doğrudan katılmadığı için eleştiren Ahmed, "Başbakan'ın dürüstlüğünden şüphemiz yok ama dürüst bir başbakana sahip olduğumuz için elimizde bulunan şansı yitirmek üzereyiz. Başbakan 10 doğru kişi seçerek gerekli adımları atabilirdi." dedi.

Ahmed'in iddialarına cevap veren Cumhuriyet Başsavcısı Halid Cavid Han, salgınla mücadele sürerken Sağlık Bakanı'nı görevden almanın felaket olacağını belirterek, "Savaşın ortasında Sağlık Bakanı'nı değiştirmeyin, böyle bir karar alınacaksa da bunu hükümete bırakın." diye konuştu.

Mahkeme yapılan duruşmanın ardından federal hükümete Mirza'yı görevden alması için yazı yazılmasına karar verirken Pencap ve Sindh eyaletlerinden de Mirza'nın icraatlerine ilişkin rapor istedi.

İki gün içinde kararın hükümete gönderileceği belirtilirken duruşma 20 Nisan'a ertelendi.

Pakistan Anayasa Mahkemesi, hükümetin Kovid-19 önlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında cuma günü yerel ve merkezi hüküme üyelerini ifade vermeye çağırmıştı.

Tutuklu ve hükümlülerin, Kovid-19 salgınından korunması amacıyla serbest bırakılmalarına ilişkin duruşmada hükümetin salgınla mücadelede attığı adımları yetersiz bulduğunu açıklayan Ahmed, hastanelere kabul edilmedikleri için başka hastalıklardan ölenlerin sayısında da artış görüldüğünü kaydetmişti.

Son verilere göre Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 bin 374'e ve ölü sayısı 93'e yükseldi.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Şarkıcı Serdar Ortaç, bir kız çocuğu evlat edinmeye karar verdi
Şarkıcı Serdar Ortaç, bir kız çocuğu evlat edinmeye karar verdi
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine 'Biraz edep' diyen takipçisine tepki gösterdi
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki...
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs salgınında 20 Mayıs'tan sonra normalleşmenin başlayacağı düşünülüyor
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs salgınında 20 Mayıs'tan sonra normalleşmenin başlayacağı düşünülüyor
Brescia Başkanı Massimo Cellino: Lig devam ederse sahaya çıkmayız
Brescia Başkanı Massimo Cellino: Lig devam ederse sahaya çıkmayız
Koronavirüs tedavisi gören Göksel Gümüşdağ 21 gün sonra taburcu oldu
Koronavirüs tedavisi gören Göksel Gümüşdağ 21 gün sonra taburcu oldu
FIFA Yasal Direktörü Emilio Garcia Silvero: Transfer piyasası 1 Temmuz'da açılmayacak
FIFA Yasal Direktörü Emilio Garcia Silvero: Transfer piyasası 1 Temmuz'da açılmayacak
Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş Otomotiv hakkında soruşturma açtı
Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş Otomotiv hakkında soruşturma açtı
Balkanlar'dan gelen serin ve soğuk hava, Türkiye genelinde etkili olacak
Balkanlar'dan gelen serin ve soğuk hava, Türkiye genelinde etkili olacak
Rizeli müzisyenin Süleyman Soylu için bestelediği şarkı, paylaşım rekoru kırıyor
Rizeli müzisyenin Süleyman Soylu için bestelediği şarkı, paylaşım rekoru kırıyor
25 yıllık fırıncı, madeni paraları 180 derecede ısıttıktan sonra müşterilere veriyor
25 yıllık fırıncı, madeni paraları 180 derecede ısıttıktan sonra müşterilere veriyor
NFL oyuncusu Dak Prescott, yasağa rağmen evinde 30 kişilik parti verdi
NFL oyuncusu Dak Prescott, yasağa rağmen evinde 30 kişilik parti verdi
Gizemli hayırsever bu defa Uşak'ta ortaya çıktı! 10 bin liralık veresiye borcunu ödedi
Gizemli hayırsever bu defa Uşak'ta ortaya çıktı! 10 bin liralık veresiye borcunu ödedi
Dev petrol arama platformu 'Scarabeo 9' İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Diego Lugano'dan yardım isteyecek
Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Diego Lugano'dan yardım isteyecek
PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü
PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
Vakko, Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon adet maske bağışlayacak
Vakko, Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon adet maske bağışlayacak
Eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçaklayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı
Eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçaklayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı
Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder
Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder
Nazik siparişiyle mutluluk kaynağı olan Burhan amca, hastaneye yatırıldı
Nazik siparişiyle mutluluk kaynağı olan Burhan amca, hastaneye yatırıldı
Perinçek: Soylu'nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır
Perinçek: Soylu'nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır
ABD'li sağlık kurumu rapor yayınladı: Ayakkabı tabanları koronavirüs taşıyıcısı rolü görüyor
ABD'li sağlık kurumu rapor yayınladı: Ayakkabı tabanları koronavirüs taşıyıcısı rolü görüyor
Hurdacılar, günlük 50 liraya korona virüse meydan okuyorlar
Hurdacılar, günlük 50 liraya korona virüse meydan okuyorlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ebru Polat Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Spor Ali Koç Lionel Messi Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Cuma İstifa Kayseri Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Pakistan Anayasa Mahkemesi, Sağlık Bakanı'nın görevden alınmasını istedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 16:05:04. #1.15#
title