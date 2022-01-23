Pakistan, alıkoyduğu 20 Hint balıkçıyı serbest bıraktı - Haberler
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Pakistan, alıkoyduğu 20 Hint balıkçıyı serbest bıraktı

Pakistan, alıkoyduğu 20 Hint balıkçıyı serbest bıraktı
AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Pakistan, kara sularına girdiği gerekçesiyle alıkoyduğu 20 Hint balıkçıyı serbest bıraktığını açıkladı.

Pakistan, kara sularına girdiği gerekçesiyle alıkoyduğu 20 Hint balıkçıyı serbest bıraktığını açıkladı.

Pakistan İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, alıkonulan balıkçıların liman kenti Karaçi'deki bir hapishaneden serbest bırakıldığı belirtti.

Açıklamada, 20 Hint balıkçının Lahor kentine nakledildiği ve yarın Wagha sınırındaki Hint makamlarına teslim edileceği kaydedildi.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri

İçişleri Bakanlığı, Pakistan, Karaçi, Liman, Güncel, Haber

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